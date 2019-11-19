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الأمير كان قد أعفى أمس وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

الكويت.. تكليف صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء

أصدر أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً بتكليف صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

وكان قد أصدر أمير الكويت أمس أمرين بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما.