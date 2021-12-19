البحرين تدين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق الطائرات المسيرة تجاه المملكة

أكدت أنه اعتداء إرهابي جبان واستهداف مستمر ومتعمد لسلامة وأمن المنشآت والمدنيين

أدانت مملكة البحرين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة، مستنكرة بشدة أيضًا إطلاقها طائرتين مسيرتين تجاه مطار أبها الدولي، في اعتداء إرهابي جبان، واستهداف مستمر ومتعمد لسلامة وأمن المنشآت والمدنيين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم، بشجاعة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت بكل جدارة من اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها، مؤكدة وقوف مملكة البحرين بجانب المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل في كل الخطوات والجهود التي تتخذها ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها.