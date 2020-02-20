"الجبير" يلتقي مسؤولًا بالخارجية النيوزلندية ويناقش الموضوعات المشتركة

بحضور مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية ستيوارت هورن حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة السفير حسين بن محمد عسيري.

وزير الدولة للشؤون الخارجية

2

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 05:58 PM

بحضور مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة

"الجبير" يلتقي مسؤولًا بالخارجية النيوزلندية ويناقش الموضوعات المشتركة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 403

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية ستيوارت هورن حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة السفير حسين بن محمد عسيري.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

وزير الدولة للشؤون الخارجية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020