سماع صوت قوي بسماء الباحة والنماص وبلقرن.. والمساحة الجيولوجية توضح

شعر به الأهالي مرتين صباحاً وظهراً.. و"سبق" تتابع وترصد

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية "طارق أبا الخيل" لـ"سبق" أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنتشرة في مناطق المملكة لم ترصد أي زلزال اليوم.

جاءً ذلك رداً على سؤال لـ"سبق" وجّهته لـ"أبا الخيل" بخصوص سماع صوت دوي انفجار في سماء الباحة، النماص وبلقرن، شعر به الأهالي عند العاشرة من صباح اليوم وآخر عند الثانية عشر ظهراً.

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21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 02:52 PM

شعر به الأهالي مرتين صباحاً وظهراً.. و"سبق" تتابع وترصد

سماع صوت قوي بسماء الباحة والنماص وبلقرن.. والمساحة الجيولوجية توضح

سويد الحارثي

عسير

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أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية "طارق أبا الخيل" لـ"سبق" أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والمنتشرة في مناطق المملكة لم ترصد أي زلزال اليوم.

جاءً ذلك رداً على سؤال لـ"سبق" وجّهته لـ"أبا الخيل" بخصوص سماع صوت دوي انفجار في سماء الباحة، النماص وبلقرن، شعر به الأهالي عند العاشرة من صباح اليوم وآخر عند الثانية عشر ظهراً.

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