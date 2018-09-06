الطائف تجهز الأخضر السعودي "تحت 19 عامًا" لبطولة آسيا

يواصل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا، تدريباته من خلال معسكره الإعدادي المُقام في الطائف، الذي يستمر حتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.

وأدى لاعبو الأخضر تدريباتهم في مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، حيث تركزت التمارين على الدفاع من الأطراف عن الكرات العرضية، أعقبها مران تكتيكي، بالإضافة إلى تمارين تخصصية للدفاع والوسط والهجوم كلٌ على حدة، أعقبها مران للعمل على التنشيط الهجومي، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب.