"الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد

أعلنت الإدارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية.

لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة عبر الرابط: https://jobs.sa