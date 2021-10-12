"الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد

أعلنت الإدارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية.

لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة عبر الرابط: https://jobs.sa

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12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443 06:36 PM

من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد

"الداخلية" تعلن نتائج القبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للقبول بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية.

لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة عبر الرابط: https://jobs.sa

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