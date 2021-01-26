تعليم الطائف تُحقّق 11 وسام شرف عالميًّا في برنامج جلوب البيئي

بنهاية الربع الرابع لعام 2020.. من خلال الثانوية الخامسة للبنات

حققت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 11 وسامَ شرفٍ عالميًّا في برنامج جلوب البيئي، بنهاية الربع الرابع لعام 2020، من خلال الثانوية الخامسة للبنات في الطائف.



ويهدف برنامج جلوب البيئي لتكوين الأجيال القادمة من علماء المستقبل في مجال البيئة وإجراء دراسات علمية بيئية، وتدريب الطالبات على منهجية البحث العلمي البيئي لتعميق الانتماء الوطني في نفوس الطالبات.



من جانبه أشاد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، بما حقّقته الثانوية الخامسة من أوسمة في برنامج جلوب البيئي، الذي يسهم في زيادة الوعي البيئي لدى الطلاب والطالبات وإكسابهم التعلم الذاتي وإعدادهم ليكونوا علماء وقادة المستقبل بأبحاثهم النوعية.



كما قدّم التهنئة للمعلمة آمال العمريطي على هذا الإنجاز ولفريق العمل في برنامج جلوب، الذي يساهم في استمرارية تميز مدارس المملكة في برنامج جلوب البيئي للربع الرابع 2020.



كما قدم شكره لقائدة المدرسة على توفير كل الإمكانات لتنفيذ البرامج العلمية على مستوى عالِ، ومثمنًا جهود إدارة نشاط الطالبات ممثلة في مديرة الإدارة فوزية الحارثي، وفريق عملها بقسم النشاط العلمي على الدعم والتحفيز وتهيئة جميع الظروف المناسبة لتحقيق التميز لمدارس الطائف في هذا البرنامج العالمي.