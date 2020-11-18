نائب رئيس الشورى في ذكرى البيعة: 6 سنوات من الإنجاز والعطاء المستمر

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السلمي: ذكرى عظيمة يتجدد معها العهد والولاء لخادم الحرمين وولي عهده

رفع نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ يحفظهما الله ــ وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة.

وقال: إنها ذكرى عظيمة يتجدد معها العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد السلمي، أن المملكة شهدت خلال السنوات الست الماضية نقلة نوعية فريدة وإنجازات وطنية كبيرة غير مسبوقة على مختلف الأصعدة، وبالأخص تمكين المرأة والنهضة الاقتصادية والصناعية والسياحية والرياضية، كما حملت على عاتقها المسؤولية الإنسانية من خلال إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي قدم مساعدات لعدد كبير من دول العالم، وقدمت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من (86) مليار دولار أمريكي من المساعدات الإنسانية استفادت منها (81) دولة، وتصديها للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية، ومحاربة الإرهاب، ومكافحة الفساد، مما جعلها تقدم نموذجاً متميزاً يُحتذى به في العالم.

وأكد على نعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به المملكة على الرغم من التحديات والظروف الدقيقة التي يشهدها عدد من دول العالم، حيث إن المملكة من أقل الدول المتضررة من جائحة كورونا وهذا بفضل الله -سبحانه وتعالى- ثم بالقرارات الحكيمة والمدروسة التي اتخذتها الدولة، وفي مقدمتها تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين والمقيمين، ورصد أكثر من (218) مليار ريال لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره لتخفيف الآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، مشدداً على أن عمل الدولة لم يتوقف أو يتأثر بسبب الجائحة واستمر من خلال القنوات الإلكترونية، ومن ذلك انعقاد جلسات مجلس الشورى ولجانه المتخصصة بالاتصال المرئي.

وبين نائب رئيس مجلس الشورى، المكانة الرفيعة التي يحظى بها خادم الحرمين الشريفين على المستويين الإقليمي والدولي كقائد مُلهم يشار إليه بالبنان جعل من المملكة العربية السعودية دولة محورية قوية ومُقدرة ترأس واحدة من أكبر المجموعات الدولية المؤثرة في الصعيد العالمي وهي مجموعة العشرين، والذي سينعقد اجتماعها في المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين يومي 21 و22 نوفمبر من الشهر الحالي، مثمّناً عالياً الدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في تطوير وتحديث المملكة ونقلها إلى مصاف الدول العظمى.

وفي ختام تصريحه، دعا الله -العلي القدير- أن يحفظ على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه وازدهاره، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ يحفظهما الله ــ.