طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس

يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الاثنين

قال الفريق الطبي الذي يتابع حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن حالة "ترامب" الصحية مستمرّة في التحسن، وإنه لا يعاني من أي مشاكل في التنفس.

وقال الطبيب شون كونلي: إن نسبة الأكسجين تراجعت مرتين لدى "ترامب"، ووصلت إلى 93 بالمائة في مرة من الاثنتين، مشدداً على أنه بخير، وأنه يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الإثنين.