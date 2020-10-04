طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس

قال الفريق الطبي الذي يتابع حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن حالة "ترامب" الصحية مستمرّة في التحسن، وإنه لا يعاني من أي مشاكل في التنفس.
وقال الطبيب شون كونلي: إن نسبة الأكسجين تراجعت مرتين لدى "ترامب"، ووصلت إلى 93 بالمائة في مرة من الاثنتين، مشدداً على أنه بخير، وأنه يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الإثنين.
يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الاثنين
قال الفريق الطبي الذي يتابع حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن حالة "ترامب" الصحية مستمرّة في التحسن، وإنه لا يعاني من أي مشاكل في التنفس.
وقال الطبيب شون كونلي: إن نسبة الأكسجين تراجعت مرتين لدى "ترامب"، ووصلت إلى 93 بالمائة في مرة من الاثنتين، مشدداً على أنه بخير، وأنه يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الإثنين.