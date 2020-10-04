طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس

يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الاثنين

قال الفريق الطبي الذي يتابع حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن حالة "ترامب" الصحية مستمرّة في التحسن، وإنه لا يعاني من أي مشاكل في التنفس.

وقال الطبيب شون كونلي: إن نسبة الأكسجين تراجعت مرتين لدى "ترامب"، ووصلت إلى 93 بالمائة في مرة من الاثنتين، مشدداً على أنه بخير، وأنه يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الإثنين.

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04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442 07:02 PM

يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الاثنين

طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال الفريق الطبي الذي يتابع حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد: إن حالة "ترامب" الصحية مستمرّة في التحسن، وإنه لا يعاني من أي مشاكل في التنفس.

وقال الطبيب شون كونلي: إن نسبة الأكسجين تراجعت مرتين لدى "ترامب"، ووصلت إلى 93 بالمائة في مرة من الاثنتين، مشدداً على أنه بخير، وأنه يمكن أن يغادر المستشفى ابتداءً من الإثنين.

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