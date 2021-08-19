وزير التعليم يوجّه: معلمو ومعلمات الابتدائي مع طلابهم "عن بعد"

منصة "مدرستي" تواصل خدماتها في ظل استمرار أزمة "كورونا"

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بأن يقدم معلمو ومعلمات المرحلة الابتدائية دروسهم لطلابهم عبر منصة مدرستي ضمن خطة التعليم عن بعد لمواجهة أزمة كورونا .

وجاء إعلان الوزير قبل قليل في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بمعية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وسيبدأ العام الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال عن بعد، نظراً لعدم توفر لقاح من هم أقل من 12 عاماً، وستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021، أيهما يسبق.