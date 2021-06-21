بعد التحدث مع طبيب المنتخب والمدرب.. الاتحاد الفرنسي يستبعد "ديمبلي" من (يورو2020 )

قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم استبعاد اللاعب عثمان ديمبلي من صفوف المنتخب الفرنسي فيما تبقى من مشاركة الفريق ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020) بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وشارك ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني بديلاً خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 بين المنتخبين المجري والفرنسي.

وأشار بيان الاتحاد الفرنسي: "خضع اللاعب للفحص بالأشعة في أحد مستشفيات بودابست الأحد، وقت التعافي لا يتوافق مع استمرار ديمبلي بالفريق المنافس حالياً في يورو 2020".

وأضاف: "بعد التحدث مع اللاعب وطبيب الفريق فرانك لو جال، وافق ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي على خروج عثمان ديمبلي من معسكر الفريق".