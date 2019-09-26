"التعاون الإسلامي" تثمّن إعلان المملكة استكمال تسديد تعهدها لليمن

بـ500 مليون دولار.. والعثيمين أشاد بالمساعدات الإنسانية المتنوعة

ثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية اليوم، من استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين لليمن في الأمم المتحدة، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وأكد أن الأمانة العامة تتابع بقلقٍ الوضعَ الإنساني في اليمن؛ مشيدًا في هذا الصدد بالمساعدات الإنسانية المتنوعة التي قدّمتها وتقدّمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441 08:58 AM

بـ500 مليون دولار.. والعثيمين أشاد بالمساعدات الإنسانية المتنوعة

"التعاون الإسلامي" تثمّن إعلان المملكة استكمال تسديد تعهدها لليمن

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جدة

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ثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، ما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية اليوم، من استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين لليمن في الأمم المتحدة، بقيمة 500 مليون دولار أمريكي.
وأكد أن الأمانة العامة تتابع بقلقٍ الوضعَ الإنساني في اليمن؛ مشيدًا في هذا الصدد بالمساعدات الإنسانية المتنوعة التي قدّمتها وتقدّمها المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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