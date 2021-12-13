مواجهة نارية تجمع باريس ويونايتد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا .. تعرّف على بقية المواجهات

أسفرت قرعة منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم الاثنين، والتي أجريت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهة نارية تجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره مانشستر يونايتدالإنجليزي.



وجاءت المواجهات على النحو التالي:

ريال مدريد - بنفيكا

فيا ريال - مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد - بايرن ميونيخ

سالزبورغ - ليفربول

إنترميلان - أياكس

سبورتينغ لشبونة - يوفنتوس

تشيلسي - ليل

باريس سن جيرمان - مانشستر يونايتد.





وتلعب جولة الذهاب أيام 15 و16 و22 و23 فبراير المقبل 2022 على ملاعب فرق التصنيف الثاني، فيما تجرى جولة الإياب أيام 8 و9 و15 و16 مارس المقبل 2022 بملاعب فرق التصنيف الأول.



ومن المقرر أن تجرى المباراة النهائية بمدينة سان بطرسبرج الروسية في 28 مايو 2022.