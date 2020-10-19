مكة المكرّمة.. إتلاف 602 كغم مواد غذائية وإغلاق منشأة مخالفة

قالت: منتهية الصلاحية ومخزنة بطرق غير صحية ولتدني مستوى النظافة

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية الغزة الفرعية، منشأة غذائية، وذلك لأسباب عدة، أبرزها: عدم وجود رخصة، وتدنٍ في مستوى النظافة، ووجود عمالة بشهادات صحية منتهية، وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأضافت أمانة العاصمة المقدّسة عبر حسابها في تويتر: إتلاف 602 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزّنة بطرق غير صحية.

أمانة العاصمة المقدسة

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19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 09:28 AM

قالت: منتهية الصلاحية ومخزنة بطرق غير صحية ولتدني مستوى النظافة

مكة المكرّمة.. إتلاف 602 كغم مواد غذائية وإغلاق منشأة مخالفة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية الغزة الفرعية، منشأة غذائية، وذلك لأسباب عدة، أبرزها: عدم وجود رخصة، وتدنٍ في مستوى النظافة، ووجود عمالة بشهادات صحية منتهية، وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأضافت أمانة العاصمة المقدّسة عبر حسابها في تويتر: إتلاف 602 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزّنة بطرق غير صحية.

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أمانة العاصمة المقدسة

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