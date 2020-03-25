البحرين.. خروج 43 حالة إضافية من الحجر الاحترازي

الفحوص المختبرية أظهرت خلوّهم من فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن خروج 43 حالة إضافية من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كل الفحوص المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوّهم من فيروس "كورونا" "كوفيد-19".

وقالت الوزارة، وفق صحيفة "الوطن" البحرينية: إن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 405 أشخاص حتى اليوم بعد خروج 362 شخصاً في وقت سابق.