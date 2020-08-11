"سكني" يواصل تسليم الفيلات الجاهزة في 23 مشروعًا خلال يوليو

تتوزع على عدد من مدن ومحافظات السعودية

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تسليم الفيلات الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق السعودية. وشمل التسليم خلال شهر يوليو الماضي 23 مشروعًا في 11 منطقة. وتمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين عمليات الحجز، وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح برنامج "سكني" أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفيلات الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي وشقراء والزلفي ورماح) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان القنفذة في مكة المكرمة، إضافة إلى مشروعَيْن في المنطقة الشرقية (إسكان حفر الباطن، وإسكان الأحساء)، ومشاريع إسكان (بريدة، عنيزة، المذنب، عيون الجواء والبدائع) في القصيم، ومشروع الضاحية في جازان، ومشاريع إسكان (عرعر، رفحاء وطريف) في الحدود الشمالية، ومشروع إسكان العلا في منطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان حائل في منطقة حائل، ومشروعَيْن في منطقة تبوك (إسكان تبوك، وإسكان تيماء)، ومشروعَيْن في منطقة الجوف (إسكان سكاكا، والقريات)، وأخيرًا مشروع إسكان نجران في منطقة نجران.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات السعودية، وتبلغ 42 مشروعًا، توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع "فيلا"، تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها. ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الرابط

https://sakani.housing.sa/projects-map.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن مستهدفاته لعام 2020، بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال. مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تمكِّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).



