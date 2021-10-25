"ابن غيث" يحتفل بزفافه على كريمة "الجويعي"

احتفل أبناء الشيخ محمد بن فهد بن غيث (رحمه الله) بزواج الشاب "سلطان" نجل شقيقهم رجل الأعمال والسياحة أحمد بن محمد بن غيث؛ من كريمة بدر بن عبد الله الجويعي، وسط حضور عدد من الأقارب والمحبين والأصدقاء.

تهانينا وتبريكاتنا لعائلتَي العروسين، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.