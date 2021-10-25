"ابن غيث" يحتفل بزفافه على كريمة "الجويعي"

احتفل أبناء الشيخ محمد بن فهد بن غيث (رحمه الله) بزواج الشاب "سلطان" نجل شقيقهم رجل الأعمال والسياحة أحمد بن محمد بن غيث؛ من كريمة بدر بن عبد الله الجويعي، وسط حضور عدد من الأقارب والمحبين والأصدقاء.

تهانينا وتبريكاتنا لعائلتَي العروسين، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

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25 أكتوبر 2021 - 19 ربيع الأول 1443 01:50 PM

"ابن غيث" يحتفل بزفافه على كريمة "الجويعي"

الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز- العريس سلطان- والد العريس أحمد

الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز- العريس سلطان- والد العريس أحمد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفل أبناء الشيخ محمد بن فهد بن غيث (رحمه الله) بزواج الشاب "سلطان" نجل شقيقهم رجل الأعمال والسياحة أحمد بن محمد بن غيث؛ من كريمة بدر بن عبد الله الجويعي، وسط حضور عدد من الأقارب والمحبين والأصدقاء.

تهانينا وتبريكاتنا لعائلتَي العروسين، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير.

والد العريس ورجل الأعمال خالد المقيرن والعريس ووالد العروس بدر الجويعي

خالد بن غيث عم العريس والد العريس أحمد ومعالي عبد المحسن المحيسن. والعريس

العريس يشارك في العرضة السعودية

والد العريس أحمد -الكابتن ماجد عبد الله والعريس سلطان

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