"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير

تشمل زيارات ميدانية وحقولاً إرشادية وورش عمل وندوات ومناسبات عامة

عملت فروع إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة خلال شهر يناير الماضي 2021 م، على تنظيم عددٍ من الأنشطة الإرشادية، وصلت 1665 نشاطًا؛ عبارة عن ( 1604 زيارات ميدانية، و38 حقلاً إرشاديًا، و10 ورش عمل، وسبع ندوات، وأربع مناسبات عامة، ومحاضرتين).



وجاء فرع منطقة الرياض في الصدارة حيث وصل إجمالي عدد الأنشطة الإرشادية التي نظمها الفرع خلال هذا الشهر إلى 516 نشاطًا إرشاديًا توزعت كالآتي: ( 513 زيارة ميدانية، وورشتي عمل، ومناسبة عامة واحدة)، تلاه فرع منطقة حائل؛ إذ وصل عدد الأنشطة التي نظمها إلى 254 نشاطًا ( 233 زيارة ميدانية، و20 حقل إرشادي، ومناسبة عامة واحدة)، و بــ 180 نشاطًا إرشاديًا حل فرع المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة توزعت على (177 زيارة ميدانية، ومحاضرتين ، ومناسبة عامة واحدة).



ولم يقف الحد عند الأنشطة الإرشادية، بل امتد العمل المتميز ليشمل ما قدمه خبراء المنصة الإرشادية الزراعية من لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي وصلت إلى 395 لقطة منها 204 لقطات نفذت بمعرفة خبراء المنصة من خارج المملكة، و191 لقطة نفذها الخبراء من داخل المملكة من المرشدين الزراعيين والمزارعين، ولو قارننا ما تحقق خلال هذا الشهر بسابقه شهر ديسمبر 2020 لتبين لنا حجم ما تحقق حيث توقف إجمالي عدد اللقطات المصورة خلال شهر ديسمبر عند 202 لقطة فقط.



ووصل إجمالي ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذا الشهر من لقطات مصورة، وأنفوجرافيك، وتغريدات إلى 2031 عملاً توزعت كالآتي: ( 603 بوستات عبر الفيسبوك، و603 تغريدات عبر تويتر، و459 صورة وفيديو عبر انستجرام، و366 فيديو وموشن عبر اليوتيوب).



أما عن قسم الإنتاج فوصل عدد أعماله خلال شهر يناير الماضي إلى 22 عملاً توزعت على ( 8 بروموهات مختلفة، و 6 أفلام قصيرة متنوعة، و 5 تصاوير خام في مزارع وأسواق، وورشتين في الوزارة بث مباشر، وورشة افتراضية بث مباشر).