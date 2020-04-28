شفاء 164 حالة جديدة من فيروس كورونا بالكويت

وزير الصحة: عدد الحالات المتعافية يصل إلى 1176

سجّلت الكويت، اليوم، شفاء 164 حالة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 1176 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 12:36 PM

وزير الصحة: عدد الحالات المتعافية يصل إلى 1176

شفاء 164 حالة جديدة من فيروس كورونا بالكويت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجّلت الكويت، اليوم، شفاء 164 حالة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي شُفيت إلى 1176 حالة.

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيداً لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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الكويت فيروس كورونا الجديد

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