المبعوث الأمريكي لدى لبنان يدعو لإجراء تحقيق شامل في انفجار بيروت

"هيل" أشار إلى عدم جواز قبول وقوع الأحداث دون محاسبة

دعا المبعوث الأمريكي لدى لبنان ديفيد هيل، اليوم (السبت)، إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف وموثوق به، في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت هذا الشهر، وأودى بحياة 172 شخصا وإصابة 6000 آخرين.

وذكر "هيل" أنه لا يمكن العودة لعصر كان يحدث فيه أي شيء على المرفأ أو على حدود لبنان، وهو ما أسهم في هذا الوضع، وفقاً لـ"رويترز".