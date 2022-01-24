قرية "أليانز إي فيليدج" تستعد لاستقبال زوار فورمولا إي الدرعية 2022

تضم أحدث التقنيات.. والعديد من الفعاليات المتاحة للأفراد والعائلات

تستعد قرية فورملا إي "أليانز إي فيليدج" لاستقبال الزوار القادمين لمشاهدة منافسات سباق فورمولا إي الدرعية 2022، المقرر إقامتها يومَي 28 و29 يناير الجاري، حيث يتزامن مع انطلاق الموسم الثامن من بطولة العالم للفورمولا إي، التي تحتضن الدرعية جولتَيها الأولى والثانية.

وتعد قرية "أليانز إي فيليدج" منطقة ترفيهية للزوار، وتضم أحدث التقنيات، إضافةً إلى العديد من الفعاليات المتاحة للأفراد والعائلات، منها: "كيدز زون" المخصصة للأطفال من عمر 5 - 14 سنة، ويُقدَّم فيها عدد من الورش التي تتحدث عن الاستدامة باللغتين العربية والإنجليزية عبر مرشدين مختصين، حيث تبلغ مدة الورشة 30 دقيقة، وتضم 20 طفلاً، إضافة لإقامة تحدي "قوة الرياح" المخصص للأطفال، الذي يقدم لهم أساليب في كيفية تطور التكنولوجيا القديمة إلى علم متقدم، إضافة إلى نشاط "المراكب الخضراء" المتمثل بتعليم الأطفال كيفية إعادة تدوير بعض العناصر اليومية، ويُعرَّفون من خلاله ببعض المفاهيم الأساسية لطاقة الرياح، من خلال تحويل المواد إلى مركبٍ شراعي.

وستكون ضمن فعاليات الأطفال أيضاً مدرسة متخصصة بتعليم القيادة عبر دروسٍ تختص بقواعد السلامة المرورية، وتطبيق ذلك خلال تجربة قيادة سيارة إلكترونية في حلبة مخصصة، مزودة بإشارات مرورية، ولافتات تحاكي طرق السير الحقيقية، بإشراف مدربين مؤهلين.

وسيتاح للزائرين أماكن للراحة والاسترخاء في حديقة "إعادة الشحن"، إضافة إلى وضع تحدٍّ باسم "قوة التجديف"، الذي سيمكِّن محبي المغامرات من خوض تجربة فريدة على الحلبة. كما صُمِّمت جدران الصور بطريقة تسمح بتجربة التلوين تحت أضواء LED باستخدام أقلام النيون، إضافةً إلى مقصورة الصور، التي ستتيح لمحبي لعبة الفورمولا إي التقاط الصور التذكارية مع السائق المفضل والحصول على توقيعه، والتقاط صورة تذكارية مطبوعة.

وستُوَفَّر شاشات عملاقة في جميع أنحاء قرية فورمولا إي "أليانز إي فيليدج" مع وجود تعليق باللغة العربية؛ من أجل منح المشجعين فرصة لمشاهدة مقابلات مباشرة مع السائقين من مواقع صيانة السيارات، كما تتوفر ساحة متكاملة للطعام تحت مسمى "قرية جاهز"، حيث سيوجد بها العديد من الخيارات الغذائية الواسعة بجودة عالية.

يذكر أن أسعار تذاكر الدخول العامة التي توفر الوصول إلى قرية فورمولا إي "أليانز إي فيليدج" والحفلات الموسيقية، تبدأ من 150 ريالاً سعوديًا، أما تذاكر (جراند ستاند) التي تمكِّن الزائر من الوصول إلى قرية فورمولا إي "أليانز إي فيليدج" والحفلات الموسيقية، ومتابعة السباق من مقاعد مطلة على حلبة الدرعية التاريخية الموجودة ضمن أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على لائحة اليونسكو، فيبلغ سعرها 250 ريالاً، حيث يمكن الحصول على التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني: https://diriyah-eprix.com/en.