"كورونا" يتراجع بشكل ملموس في إيطاليا

تسجيل 25271 إصابة خلال يوم

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الاثنين)، بتسجيل 25271 إصابة و356 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وبينت أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في إيطاليا وصل إلى 960373 حالة.

وأضافت أن إجمالي ضحايا الجائحة في البلاد ارتفع إلى 41750 حالة، وفقاً لـ "رويترز".

ويشير عدد الإصابات اليوم إلى انخفاض ملموس لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا الذي بلغ السبت رقما قياسيا بـ39811 حالة، والأحد 32616.