"جونسون" يغادر المستشفى بعد تعافيه من "كورونا"

سيكمل مرحلة التعافي من الفيروس داخل مقر الحكومة

قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: إن رئيس الوزراء بوريس جونسون غادر المستشفى الأحد، وإنه سيكمل مرحلة التعافي من فيروس "كورونا" داخل مقر الحكومة.

ووفق "رويترز"، أشار البيان الصادر عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أن "جونسون" لن يعود إلى ممارسة عمله بشكل فوري.

وأضاف المتحدث أن "جونسون يوجه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها".