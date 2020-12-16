الرياض.. "معان" تحتفل بتخرُّج المرحلة الأولى من مشروعها التدريبي

منحت الخريجين شهادات معتمدة وكرَّمت شركتَي "المراعي" و"البيك"

أقامت جمعية معين لتأهيل النزيل بمنطقة الرياض، بالتعاون مع إدارة المراكز التأهيلية التخصصية بسجون منطقة الرياض، حفل تخريج المرحلة الأولى من مشروع "معان" التدريبي بواقع 14 دورة تدريبية لكل مستفيد، الذي ترعاه مؤسسة وقف سعد الموسى الخيرية.

وأُقيم الحفل على شرف مدير سجون منطقة الرياض العميد/ علي العمري، ومدير المراكز التأهيلية التخصصية بالرياض المقدم/ محمد المالكي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور / إبراهيم الزهراني، وعضوَي الجمعية العمومية (الدكتور بداح السبيعي، ومحمد المشاري)، والأمين العام للجمعية الأستاذ ناصر البقمي، والمدير التنفيذي عبدالله العتيبي.

وتم خلال الحفل تكريم الخريجين من المستفيدين، وتسليم الشهادات المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالشراكة مع مركز شركة احترافية التدريب.

كما شمل الحفل تكريم شريكَي النجاح في هذا المشروع (شركة المراعي للأغذية، وشركة مطاعم البيك) على دعمهما المتميز.