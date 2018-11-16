شرطة أجياد تطيح بثلاثة بنجاليين يسلبون بني جلدتهم في "مسفلة مكة"

عُثر معهم على 9000 ريال وأجهزة جوال.. وتم إحالتهم إلى النيابة العامة

أطاحت وحدة التحريات والبحث الجنائي بشرطة أجياد بثلاثة أشخاص من الجنسية البنجالية؛ يقومون بسلب المارة من بني جلدتهم.

وتفصيلاً، ورد بلاغ لمركز شرطة أجياد من مقيم، أفاد فيه بأنه تعرَّض لسرقة مبالغ مالية وأجهزة جوال من أشخاص. وبناء عليه وجَّه مدير شرطة العاصمة المقدسة بسرعة القبض على الجناة.

وأفادت مصادر لـ"سبق" بأن وحدة التحريات والبحث الجنائي بشرطة أجياد شرعت بالتحقيق في القضية، وتم تشكيل فريق تحرٍّ وبحث من مدير قسم أجياد لجمع المعلومات. وعلى الرغم من قلة المعلومات الواردة من المبلِّغ حول أوصاف الجناة إلا أنهم استطاعوا التعرف عليهم، وبعمل كمين مُحكم تم القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية البنجالية في منطقة المسفلة في مواقع متفرقة عدة، وتم التحفظ عليهم، وبعد تفتيشهم وُجد معهم مبالغ مالية، تجاوزت 9000 ريال، وأجهزة جوال. وبعد عرض الجناة في صف عرض على المبلِّغ تعرَّف عليهم. وبعد توجيه الاتهامات المثبتة أقروا معترفين بارتكابهم جرائم سلب مماثلة بالإكراه، وصادقوا على أقوالهم؛ فتم إحالتهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.