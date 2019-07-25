الاتحاد الإيطالي يؤكد: السوبر سيقام في السعودية.. مستمرون في عقدنا

سيجمع يوفنتوس بنظيره لاتسيو

أكد المدير التنفيذي للاتحاد الإيطالي لكرة القدم لويجي دي سيرفو أن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس بطل الكالتشيو ولاتسيو بطل الكأس سيقام في السعودية كما العام الماضي حين فاز اليوفي على الميلان. وقال دي سيرفو في حديث لوسائل إعلام إيطالية: لدينا عقد مع الاتحاد السعودي لمدة 3 سنوات وقد مرت مباراة في جدة ويتبقى اثنتان.

وأضاف: سنحترم العقد الموقع مع الاتحاد السعودي ولن نتراجع عن هذا الشيء إلا بطلب موثق من أحد الفريقين طرفي اللقاء.