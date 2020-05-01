الكويت تسجل 353 إصابة جديدة بـ"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 4377 حالة

ارتفاع عدد ضحايا الفيروس لـ 30 وفاة

سجّلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4377 حالة.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند؛ في المؤتمر الصحفي اليومي، بارتفاع عدد الوفيات بعد تسجيل أربع حالات، ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 30 حالة.