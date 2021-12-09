"البيئة" تطرح 36 وظيفة شاغرة "للرجال والنساء" بنظام التعاقد

التقديم إلكترونياً.. بدايةً من الأحد القادم وعلى مدى 5 أيام

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة 36 وظيفة شاغرة للجنسين؛ وذلك لشغلها بنظام التعاقد لمن تتوفر لديهم المؤهلات والشروط المطلوبة.

وأوضحت أن التقديم على الوظائف المعلن عنها سيكون ابتداءً من تاريخ 8/ 5/ 1443هـ الموافق 12/ 12/ 2021م وذلك لمدة خمسة أيام من خلال نظام التوظيف الإلكتروني على الرابط: https://hr.mewa.gov.sa/ees/public/login.aspx.

واشترطت الوزارة في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، مع حسن السيرة السلوك، وأن يكون غير محكوم عليه بحدّ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا مفصولاً من الخدمة بالدولة.

وتضمّنت الشروط ضرورة معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية، مع توفر اختبار القدرة المعرفية وإرفاق درجة الاختبار، وتوفر اختبار اللغة الإنجليزية "TOFEL, IELTS, STEP" وإرفاق درجة الاختبار.

وأكدت الوزارة أنه ستتم مطابقة الشهادات وبيانات المرشحين عند إجراء المقابلة الشخصية مع المتقدمين، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية؛ سيتم استبعاد المرشح.

وأشارت إلى أن الترشيح النهائي سيكون بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، موضحةً أنه يجب على جميع المتقدمين والمتقدمات متابعة موقع الوزارة الإلكتروني للوصول إلى إعلان الترشيح للمقابلات الشخصية.