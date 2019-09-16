تعليمات السرعة وطفايات الحريق.. برنامج تدريبي لسائقي حافلات المدارس بالأفلاج

تناول إرشادات وتعليمات من منسوبي إدارة الدفاع المدني بالمحافظة وشعبة المرور

نفّذت شركة "حافل" لخدمات النقل، بالتعاون مع إدارة التعليم بالأفلاج ممثلة في قسم خدمات الطلاب "النقل المدرسي" وشركة تطوير النقل التعليمي برنامجاً تدريباً لـ60 سائقاً لحافلات النقل المدرسي بالمحافظة قدمه المدرب ياسر مفتي.

وتناول البرنامج التدريبي الذي أقيم صباح اليوم بقاعة الملك عبدالله في بيت الطالب، وحضره رئيس قسم خدمات الطلاب مسفر بن فهاد العرجاني ومشرف النقل المدرسي بتال الزعبي، إرشادات وتعليمات من منسوبي إدارة الدفاع المدني بالمحافظة وشعبة المرور.

كما شهد التأكيد على سائقي الحافلات بالتقيد بأنظمة المرور وتعليمات السير والالتزام بالسرعة المحددة.

وشملت فقرات البرامج التدريب على استخدام طفاية الحريق وكيفية التعامل مع فرضية الحوادث والحرائق، ومعرفة أماكن وسائل السلامة في الحافلة المدرسية والتأكد من جاهزيتها تحسباً لأي طارئ.