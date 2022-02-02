واشنطن ترسل مقاتلات من الجيل الخامس إلى الإمارات لدعمها ضد هجمات الحوثي

تشير إلى وقوفها مع أبوظبي كشريك استراتيجي طويل الأمد

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنّتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران على الإمارات.

أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان نقلته "رويترز" أن الطائرات المقاتلة المرسلة إلى الإمارات من الجيل الخامس.

وأضافت أن الطائرات ترسل إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد.

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي، أمس، أن واشنطن سترسل المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس كول" للدخول في شراكة مع البحرية الإماراتية قبل زيارة ميناء في أبو ظبي.

الولايات المتحدة الأمريكية

4

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 04:02 PM

تشير إلى وقوفها مع أبوظبي كشريك استراتيجي طويل الأمد

واشنطن ترسل مقاتلات من الجيل الخامس إلى الإمارات لدعمها ضد هجمات الحوثي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,038

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنّتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران على الإمارات.

أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان نقلته "رويترز" أن الطائرات المقاتلة المرسلة إلى الإمارات من الجيل الخامس.

وأضافت أن الطائرات ترسل إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد.

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي، أمس، أن واشنطن سترسل المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس كول" للدخول في شراكة مع البحرية الإماراتية قبل زيارة ميناء في أبو ظبي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة الأمريكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022