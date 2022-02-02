واشنطن ترسل مقاتلات من الجيل الخامس إلى الإمارات لدعمها ضد هجمات الحوثي

تشير إلى وقوفها مع أبوظبي كشريك استراتيجي طويل الأمد

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إرسال طائرات مقاتلة لمساعدة الإمارات، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي شنّتها مليشيا الحوثي الموالية لإيران على الإمارات.

أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان نقلته "رويترز" أن الطائرات المقاتلة المرسلة إلى الإمارات من الجيل الخامس.

وأضافت أن الطائرات ترسل إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة تقف مع الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد.

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان في اتصال هاتفي، أمس، أن واشنطن سترسل المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس كول" للدخول في شراكة مع البحرية الإماراتية قبل زيارة ميناء في أبو ظبي.