معالجة الفكر التكفيري تمنح "التركي" درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز

حذر في رسالته من الجماعات المنحرفة التي تتخذ الإسلام شعاراً لها

حصل المستشار الشرعي بوكالة المساجد بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالمحسن بن سليمان التركي على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتقدير ممتاز، بأطروحته المعنونة بـ"المعالجة الدعوية في القنوات الفضائية السعودية للفكر التكفيري".

وتضمنت الأطروحة أهمية معالجة الفكر التكفيري وحماية النشء والمجتمع منه من خلال وسائل الاتصال وفي مقدمتها القنوات الفضائية لما لها من قوة في التأثير لاسيما مع وجود قنوات خارجية تستهدف أبناء مجتمعنا وتسعى لتطرفه كقناة الجزيرة وغيرها، كما استعرض جهود المملكة في حماية المجتمع من الفكر التكفيري والغلو والإرهاب ودورها الريادي في ذلك وترسيخها لمفهوم الوسطية والاعتدال ونشر مفاهيم التسامح.

كما حذر في رسالته العلمية من الجماعات المنحرفة التي تتخذ الإسلام شعاراً لها كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والقاعدة، وغيرها وتركيزها على الشحن العاطفي لدى الشباب لنشر فكر التطرف لديهم وكسب تعاطفهم، وأورد في رسالته عدداً من المقترحات العلمية في معالجة الفكر التكفيري والحد من انتشاره وتحصين المجتمع منه فالفكر المنحرف لا يعالج إلا بفكر والقناعات لا تزول إلا بقناعات واستشهد بمقولة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، "أنه لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه".

وختم رسالته العلمية بالشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على ما يلقاه منسوبو الوزارة من اهتمام وتطوير في شتى النواحي العلمية والعملية وفق رؤية سمو ولي العهد حفظه الله وأيده.



