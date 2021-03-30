سقوط قتلى وجرحى حوثيين في هجوم للجيش اليمني بتعز

كبد الميليشيا خسائر في الآليات والمعدات العسكرية

هاجمت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء) مواقع وثكنات ميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة المطاحن والحظين بجبهة مقبنة غربي تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن مواجهات عنيفة منذ الصباح، قُتل وأصيب فيها العديد من عناصر الميليشيا.

وبين أن عناصر الميليشيا تستخدم مختلف أنواع الأسلحة لإيقاف تقدم الجيش الوطني في محيط منطقة المطاحن وتكبدت خسائر

في الآليات والمعدات العسكرية.