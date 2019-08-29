"المحاسبين" تطلق برنامج التسجيل المهني للقضاء على الشهادات المزورة

يلزم جميع الوافدين العاملين بالقطاع في المملكة التسجيل بعضوية الهيئة

أطلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ التسجيل المهني الذي يلزم جميع الوافدين العاملين بالقطاع المحاسبي في المملكة التسجيل بعضوية الهيئة؛ حرصًا منها على رفع جودة وكفاءة العاملين في مهن المحاسبة والمراجعة.



وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد عبدالله المغامس؛أن التسجيل المهني سيساعد على دراسة واقع سوق مهنة المحاسبة الحالي ومتطلبات سوق العمل، كما سيرصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن المحاسبة والمراجعة.



وأضاف المغامس أن هيئة المحاسبين تهدف من خلال التسجيل المهني إلى دراسة تحليلية لجميع الوظائف المحاسبية، ومدى اعتماد سوق العمل على الوافدين فيها؛ وذلك من أجل تحديد الوظائف التي تعد نسبة السعودة فيها منخفضة.



وأكد المغامس أن الهيئة ستعمل على إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية التي تتناسب مع تلك الوظائف، بما يحقق مستهدفات التوطين للجهات ذات العلاقة.





يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشترط تسجيل المحاسبين الوافدين بدءًا من 1 / 1 / 1441هـ، بالإضافة إلى وجوب حصول ممارسي مهنة المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات إصدار وتجديد رخص العمل والتأشيرات وتعديل المهن، وستطبق الهيئة نظام التحقق من الشهادات العلمية والمهنية للمسجلين للقضاء على استخدام الشهادات المزورة، كما أن التسجيل يعطي اعترافًا من جهة مهنية بصحة تأهيل المسجلين، بالإضافة إلى المزايا التي تقدم لهم من خصومات على الدورات والبرامج التدريبية.