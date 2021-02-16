لجنة الانضباط تقرر: إيقاف حسين عبدالغني و"البلطان" من دخول الملاعب

أعلنت لجنة الانضباط عن إيقاف مؤقت لمسؤول نادي ‫النصر حسين عبد الغني عن مرافقة الفريق، وحرمان رئيس نادي ‫الشباب خالد البلطان من دخول الملاعب أثناء وقت المباريات لـ 15 يوماً، طبقاً للمادتين 149 و152 من اللائحة، لحين إكمال التحقيقات والاستماع للأطراف.



جاء ذلك عقب الأحداث "المشادة الكلامية" التي حدثت بين الطرفين أثناء مباراة النصر والشباب، مساء الأحد الماضي، في ختام الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.