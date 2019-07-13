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حسابها على "تويتر" تجاوب بالرد على نفس السؤال أكثر من مرة الساعات الماضية

"المدنية" تعلن موعد إجازة العيد وترد على مغرّد سأل عن التاريح لينهي حجوزاته

قالت وزارة الخدمة المدنية إن إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة وتنتهي بنهاية اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة.



جاء ذلك ضمن ردها على أحد المغردين عبر حساب الوزارة الرسمي بـ"تويتر" الذي تساءل بدوره في وقت مبكر من صباح اليوم عن موعد الإجازة ونهاية الدوام كي يتسنّى له إجراء حجوزاته.



يذكر أن حساب الوزارة ردّ على نفس السؤال أكثر من مرة خلال الساعات الماضية.