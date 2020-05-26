عبر "زوم".. حفل معايدة لمنسوبي تعليم عسير

تضمن مداخلات طلابية ومشاركات للقيادات التعليمية

نظمت إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير مساء أمس الأول حفل معايدة لمنسوبي الإدارة عبر برنامج "زوم"، برعاية مدير عام التعليم سعد الجوني .

فيما رفع "الجوني" في كلمة له التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وإلى سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وإلى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وقيادات الوزارة، فيما قدم التهنئة لمنسوبي ومنسوبات الإدارة، مثمنًا الجهود التي بذلوها خلال العام الماضى، وما سطره أبطال الأمن والصحة والتعليم من قصص نجاح ومسيرة كفاح، مشيرًا إلى الدعم والرعاية اللامحدودة من قبل حكومتنا الرشيدة للمواطن والمقيم، في ظل جائحة كورونا .

وكان مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المستفيد أحمد عائض آل مفرح، قد افتتح بكلمة أوضح من خلالها أن الاحتفال يأتي في إطار تعزيز روح الفريق الواحد والعلاقات الاجتماعية بين منسوبي ومنسوبات الإدارة .

وتضمن اللقاء استضافة لمدير عام التعليم في المنطقة الأسبق الدكتور عبدالرحمن فصيّل، قدم خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك .

كما تلا ذلك مداخلات لمساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بتعليم عسير عبدالرحمن عوضة، والمساعد للخدمات المساندة محمد ثامر، والمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة نورة آل مفرح، والمستشار التعليمي الدكتور عبدالله سليمان، هنأوا خلالها قيادتنا الرشيدة ومنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة بعيد الفطر لهذا العام .

واشتمل اللقاء على مداخلات الطلاب فارس القحطاني من ابتدائية الإمام الشوكاني بوادي ابن هشبل، وريان الزهراني من متوسطة التحفيظ بخميس مشيط، ومازن آل شيخ من مدرسة صدى الإبداع الأهلية بخميس مشيط، والطالبات حنين القحطاني من قطاع العرين، وديانا ودانا مشبب من ابتدائية ذبوب ببللسمر، وجوانا آل حامد من الابتدائية 35 بأبها، وليان القحطاني، وأروى القحطاني، وريناد الفيفي من المتوسطة السابعة بخميس مشيط، وفرح الأحمري من المتوسطة الثالثة بأبها، ورغد محمد من الابتدائية 35 بأبها، ورند القحطاني ابنة الشهيد الرائد حسين القحطاني – رحمه الله -، قدموا خلالها التهنئة للقيادة الرشيدة و لأمير منطقة عسير وقيادات التعليم ومنسوبيه ومنسوباته بمناسبة حلول عيد الفطر .