شهادة لـ"العمري" في الأزمات والكوارث

حصل أحمد العمري، من منسوبي العمليات الأمنية، على شهادة في الأزمات والكوارث، بعد اجتيازه دورة تدريبية، أقامتها إدارة الدوريات الأمنية بجدة في جامعة الملك عبدالعزيز.

وتسلم "العمري" الشهادة بحضور مدير مركز التطور الجامعي، ومدير التدريب بالدوريات الأمنية.