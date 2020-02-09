حصيلة وفيات كورونا تتخطى عدد ضحايا "سارس" في الصين

الوباء حصَد خلال الساعات الـ24 الفائتة أرواح 81 شخصًا

سجلت الصين، 81 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في إقليم هوبي (مركز تفشي المرض)؛ ليبلغ إجمالي ضحايا الفيروس 780 شخصًا داخل الإقليم، و811 وفاة، و37.198 حالة في عموم الأراضي الصينية.

وهذه الحصيلة تزيد على تلك التي حصدها وباء سارس في العامين 2002- 2003 في العالم أجمع.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، قالت السلطات الصحية في هوبي: إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة، أرواح 81 شخصًا إضافيًّا في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد، والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر. كما سجلت 2147 إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة.

وفي العامين 2002- 2003 حصدت "المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة" (سارس) التي تنتمي لفيروس كورونا المستجد -نفس سلالة الفيروس- أرواح 774 شخصًا في العالم أجمع.

من جهة أخرى، أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تَلَقّت ردًّا من الصين بشأن إيفاد بعثة دولية بقيادة المنظمة إلى البلد الذي يتفشى فيه فيروس كورونا المستجد.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس: إن رئيس البعثة سوف يغادر الاثنين أو الثلاثاء على أن يتبعه باقي الخبراء.

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان خبراء المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سوف يشاركون في الفريق، قال: "نتمنى هذا".

ولم يكشف تيدروس عن اسم قائد الفريق ولا بقية الأعضاء، ولم يُدلِ بمزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول: إن المنظمة "سوف تعلن كل شيء بمجرد أن نكون مستعدين".