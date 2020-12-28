المجلس الصحي يصدر ٣ ملايين إجازة مرضية إلكترونية 2020م

"العازمي": منصة "صحة" تقدم خدمة متميزة للمواطنين إلكترونياً

أصدر المجلس الصحي، ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية، ما يقارب ثلاثة ملايين إجازة مرضية إلكترونية للقطاع الصحي الحكومي والخاص عبر منصة "صحة"، منذ اعتمادها لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة.

وتُعد منصة "صحة" إحدى مبادرات وزارة الصحة الأربعين المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، بأتمتة العمليات المختصة بالإجازة المرضية وتوحيد الإجراءات والخدمات وتسهيلها وربطها مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصحة، وزارة الداخلية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف المساهمة في إيقاف الإجازات المزورة والحد منها، والاستغناء عن الإحالات الطبية الورقية تماماً.

وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي، الدكتور نهار بن مزكي العازمي، أن منصة صحة تقدم خدمة نوعية متميزة للمواطنين إلكترونياً، تشمل العديد من الخدمات الصحية تحت مظلة منظومة الصحة وقطاعاتها المتنوعة، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، لتوفير وسيلة حديثة وميسرة للمنشآت الصحية وجهات العمل للاطلاع على تقارير الإجازات المرضية، فضلاً عن تسهيل إشعار الجهات الطالبة للإجازة المرضية، وإلغاء التعامل الورقي وتقديم معلومات فورية إلكترونية بالإجازة المرضية للمستفيدين.

من جانبه، ذكر مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية المهندس هاشم أبوبكر أن الاستعلام عن خدمة الإجازة المرضية تمكن الأفراد وجهات عملهم من إمكانية الاستعلام عن حالة الإجازة المرضية في أي وقت بشكل إلكتروني، وذلك بإدخال رقم (الهوية) أو (الإقامة) "مريض أو مرافق" مع الرقم المرجعي الخاص بالإجازة المرضية.

وأشار إلى أنه يتم استلام رسالة نصية من منصة صحة بالرقم المرجعي الخاص بالإجازة، وذلك بعد إتمام عملية التدقيق، ويستلم الطبيب المصدر للإجازة بريداً إلكترونياً يفيد بصدور إجازة مرضية باسمه.

جدير بالذكر أن منصة صحة طّورت خدماتها العديدة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، لتكون محوراً استراتيجياً في تحقيق أهدافها، حيث تتميز بالحفاظ على مصداقية ودقة تقارير الإجازات المرضية الصادرة من الجهات المعتمدة والتحقق من صحة بيانات المريض/الطبيب، وموثوقية الإجازة المرضية، بالإضافة إلى تميزها بأنها منصة واحدة لإصدار تقارير الإجازات المرضية، وكذلك توحيد نماذج تقرير الإجازة المرضية في جميع المنشآت الصحية في المملكة.