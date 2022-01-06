اليوم.. المرور يطرح الدفعة الخامسة من اللوحات المميزة عبر "أبشر"

عبر مزاد إلكتروني يستمر حتى الأحد 9 يناير ويمكن للجميع المشاركة

تبدأ الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، في طرح الدفعة الخامسة من مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تُمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأعلنت الإدارة في تغريدة عبر حسابها في تويتر عن طرح الدفعة الخامسة من مزاد اللوحات الإلكتروني؛ مشيرة إلى أن المزاد سيبدأ اليوم، ويستمر حتى الأحد 9 يناير، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحددت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد؛ حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.