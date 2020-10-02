‏محافظ شقراء يستقبل قيادات التعليم بالمحافظة

هنأ الطلاب باليوم الوطني وعدَّد جهود توحيد المملكة

استقبل محافظ شقراء عادل بن عبد الله البواردي في مكتبه بالمحافظة مدير التعليم في محافظة شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانة يرافقه المساعد للشؤون التعليمية الدكتور إبراهيم بن عبد الله الحسن وأمين إدارة التعليم فهد الصفق المطيري.

ورحب محافظ شقراء بمدير التعليم وفريق العمل معه والحضور وشاهد عرضاً من مدير التعليم بحضور رؤساء المراكز وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي (عن بُعد).

بدأ العرض بحضور حصة دراسية من ثانوية الملك عبدالعزيز بشقراء للمعلم عبدالكريم المطيري، حيث استمع وشاهد الحضور للدرس ومشاركات الطلاب، أعقبه مداخلة للمحافظ شكر فيها المعلم وهنأ الطلاب باليوم الوطني وذكر إشارات متعددة لجهود توحيد هذه البلاد المباركة على يد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وقيادة أبنائه من بعده إلى ‏هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله ومتابعة وزير الداخلية لأمن واستقرار المواطن والمقيم.

كما ذكر دعم ومتابعة أمير المنطقة وسمو نائبه للخدمات التي تقدم للمواطنين في المحافظة والمراكز التابعة لها، كما أكد على تعزيز التعليم بالتقنية وممارستها لما تتطلبه الحياة الحضارية اليوم.

أعقب ذلك حديث لمدير التعليم عن التهنئة بذكرى اليوم الوطني التسعين لوطننا وما وصلت إليه من تقدم ورقي في كافة المجالات التنموية، ثم تحدث بعرض مصور عن جهود وزارة التعليم في استمرار الدراسة عن بعد بسبب جائحة كورنا، حيث أشار أن القيادة الرشيدة في اهتمامها الأول صحة المواطن والمقيم والتعليم ومن هنا كان ذلك الدعم اللامحدود للتعليم بتوفير منصات تعليمية مميزة وعالمية ومن ذلك منصة "مدرستي" البديل للمدرسة التقليدية، حيث تفيد المستخدمين بخدمات مميزة من المعلمين والطلاب وقادة المدارس وأولياء أمورهم وذلك بإشراف مباشر وتوجيه من وزير التعليم، ومتابعة مستمرة من نائبه وقيادات الوزارة, كما عرض مدير التعليم نسب دخول منصة مدرستي على مستوى الوزارة وعلى مستوى إدارة تعليم شقراء.

وأشار إلى الآثار الإيجابية للمنصة وتفاعل المجتمع معها وانتظام الطلاب والطالبات في وحدات المنهج الدراسي إلى تاريخه.

كما أشار إلى جهود الوزارة في توفير خيارات متعددة للتعليم عن بعد منها قنوات عين الفضائية حيث يوجد فيها دروس يومية لجميع الفصول الدراسية والمواد الدراسية، وكذا قناة دروس في موقع اليوتيوب مسجلة متى ما أراد الطالب أو الطالبة الرجوع لها في أي وقت شاء، كما أن هناك منصة مدرستي يرتبط بها قناة دروس وللطالب خيار أخير أن يأتي للمدرسة حضورياً في حال تعذر كل تلك الخيارات عن بعد.

وتحدث عن الخيار البديل الافتراضي لروضات الأطفال وهي تطبيق الروضة الافتراضية التي تحاكي منهج روضة الأطفال وشاهد الحضور لعرض للتطبيق.

كما شارك مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الدكتور إبراهيم الحسن بعرض لجهود الإشراف التربوي في الزيارات الميدانية والدعم الفني للطلاب والطالبات.

ثم تحدث مدير التعليم عن فعاليات اليوم الوطني التي أقامتها الإدارة عن بعد لطلابها وطالباتها.

أعقب ذلك مداخلات الحضور ومشاركتهم في الرأي والمقترحات المعززة لدور التعليم في المجتمع.

واختتم حديثه بشكر المحافظ على استقباله وحضوره ومشاركته الثرية وتوجيهاته لأبنائه وبناته طلاب ‏وطالبات المحافظة.