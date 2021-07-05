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قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتتواصل حتى 8 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحباً رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.