غادر شهر "رمضان" مسجلاً في ذاكرته عطايا السعوديين ودعم القيادة السخية

لمسات حانية مسحت دمعة محتاج وأخرجت سجينًا وعالجت مريضًا وجسدت مقولة "مملكة الإنسانية"