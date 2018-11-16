تنبيه لجازان: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية

الأرصاد: رطوبة تحدّ من الرؤية الأفقية .. وتستمر حتى صباح السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا يفيد بتشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع على منطقة جازان، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستتضمن ارتفاعًا في نسبة الرطوبة النسبية قد تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.



وقالت: إن هذه الحالة تشمل "فيفا، العارضة، الدائر، فرسان، أبو عريش، جيزان، والأجزاء المجاورة لها، وتشمل الأجزاء الساحلية".

وأوضحت أن الحالة بدأت الساعة 18:25، اليوم الجمعة، وتستمر حتى الخامسة من صباح غد السبت.