خادم الحرمين يرعى حفل سباق "كأس السعودية"

يعدُّ أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية ـ حفظه الله ـ، مساء اليوم حفل سباق "كأس السعودية"، الذي يعد أغلى وأكبر حدث في تاريخ السباقات العالمية للخيول، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود كان في استقباله ـ أيده الله ـ الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، والمدير العام لنادي الفروسية عادل المزروع.