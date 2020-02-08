الهلال يوسِّع الفارق مع النصر.. الأهلي والاتحاد في تحسُّن.. والشباب يتراجع للخلف

"حمد الله" يطارد "قوميز".. "سبق" تقلب أوراق الدوري في ختام الجولة الـ17

حافظ الهلال على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم مع ختام الجولة الـ17. ولا يزال النصر يطارد غريمه التقليدي الهلال نحو القمة، إلى جانب الأهلي الذي عاد ورتَّب أوراقه، وبلغ المركز الثالث. فيما بدأ الاتحاد يتلمس الطريق الصحيح نحو خط الهروب من دائرة شبح الهبوط.

"سبق" تقلب أبرز أحداث الجولة الـ17 من الدوري.

النصر يتراجع والهلال يتمسك

تراجُع النصر "فنيًّا" أدى إلى تعثره في آخر مباراتَين له في الدوري، بل فَقَد الصدارة، وعاد للوصافة بـ35 نقطة.

وفي المقابل، واصل الهلال تمسكه بصدارة الترتيب، وحقق فوزًا صعبًا على نظيره الرائد، بلغ به 38 موسعًا الفارق بينه والنصر إلى 3 نقاط.

"انتفاضة" الأهلي والاتحاد

واستعاد الأهلي بعضًا من بريقه في هذه الجولة، وتمسك بالمركز الثالث، بل اقترب من المنافسة الحقيقية على الصدارة. ورغم الضغط الجماهيري على المدير الفني واللاعبين إلا أن الإدارة الجديدة تسعى بقوة لتوحيد الصف الأهلاوي.

وفي المقابل، يزحف الغريم التقليدي الاتحاد "تدريجيًّا" نحو مناطق الأمان (الوسط)، كما أنه (أي الاتحاد) يقاتل في بطولتين (الدوري والعربية).

الشباب يتراجع وضمك يحتضر

يعيش الشباب تذبذبًا واضحًا في المستوى الفني من مباراة لأخرى؛ إذ عاد للمركز الثامن (25 نقطة) مع ختام الجولة الـ17. كما لم يطرأ جديد على المراكز الأخيرة؛ إذ لا يزال ضمك متذيلاً ترتيب القائمة بـ11 نقطة، ومثلها للفتح، الذي يأتي في المركز الـ15.

"حمد الله" يطارد "قوميز"

بفارق هدف عن مهاجم النصر المغربي "حمد الله" يتصدر مهاجم الهلال الفرنسي "قوميز" صدارة ترتيب الهدافين برصيد 14 هدفًا، فيما يأتي ثالثًا مهاجم الأهلي عمر السومة برصيد 11 هدفًا.

الرباعي في الآسيوية

يخوض كل من الهلال والنصر والأهلي والتعاون يومَي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري مباريات دوري كأس آسيا للأندية الأبطال (دور المجموعات) وسط أمنيات الشارع السعودي الرياضي بالتوفيق للجميع.