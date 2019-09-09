"تعليم الرياض" تدرّب 1025 مشرفة ومعلمة تربية خاصة وتعالج طلابها بالتكامل الحسي

ضمن مشروع التطوير بهدف إكسابهن معرفة تقييم الخدمات الانتقالية لذوي الإعاقة

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض ممثلة في إدارة التربية الخاصة، عدداً من الدورات التدريبية تزامناً مع بدء العام الدراسي، استهدفت فيها مشرفات ومعلمات التربية الخاصة والتعليم العام في جميع مكاتب التعليم، ومعاهد التربية الخاصة بالتنسيق بين إدارتَي التربية الخاصة والتدريب التربوي في المنطقة.

وقالت مديرة إدارة التربية الخاصة في "تعليم الرياض"، إبتسام بنت محمد الأحمد، "إن الدورات تأتي امتداداً لحرص الإدارة العامة للتعليم على فئة ذوي الإعاقة وتمكينهم من التعلم في بيئة تعليمية تربوية محفزة، حيث تم تدريب 1025 مشرفة ومعلمة وقائدة تربية خاصة وتعليم عام ضمن مشروع تطوير التربية الخاصة الذي يضم 41 برنامجاً تدريبياً، خلال العام الدراسي الحالي 1440 /1441 هـ".

وأضافت الأحمد؛ أن البرامج ستنفذ هذا العام من خلال جدول زمني محدّد، وتحقيق شموليتها وتكاملها مع البيئة المدرسية، بهدف إكساب مشرفات ومعلمات التربية الخاصة المعرفة اللازمة لتقييم الخدمات الانتقالية لهذه لفئة ذوي الإعاقة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبها، أوضحت مشرفة التربية الخاصة في مكتب تعليم الحرس ومدربة البرنامج نوف المولد؛ أنه في اليوم الأول للبرنامج التدريبي تم التعرف على مفهوم الخدمات الانتقالية وعناصرها وأنواعها وآلية تقديمها، وأبرز نماذج خدماتها لذوي الإعاقة، مبينة أنه تم استعراض واقع الميدان من خلال برامج التربية الخاصة وأبرز التجارب الناجحة في مجال تقديم الخدمات الانتقالية للطالبات ذوي الإعاقة، بينما في اليوم الثاني عرضت تجارب من الميدان تعزز أهمية التخطيط والتقييم وقدمت دورة في تجويد مخرجات الخدمة وتعميم خبرات الميدان مع المتدربات، ومناقشة أهمية الوصول إلى أفضل الممارسات العملية لتطبيقها في جميع البيئات التعليمية.

من جهة أخرى، نظّمت الإدارة البرنامج التدريبي "العلاج بالتكامل الحسي" لمدة أربعة أيام، نفّذته مشرفة التربية الخاصة في مكتب تعليم الشفا إبتسام البديري، استهدف 32 معلمة تربية خاصة من مختلف مكاتب التعليم في الرياض.