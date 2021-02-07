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يأتي هذا الإجراء تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا

ديوان المظالم يؤكد ضرورة إبراز تطبيق "توكلنا" للدخول إلى محاكمه وإداراته

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أكد ديوان المظالم أهمية تحميل وإبراز تطبيق "توكلنا"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في الإدارات والأقسام لإثبات خلو أي شخص من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، إضافة إلى التأكيد على رؤساء المحاكم ومشرفي الإدارات ومديريها بذلك والقيام بالجولات الميدانية الدورية والمستمرة للتأكد من التقيد وضبط المخالفات، وذلك في إطار التقيد بآلية استقبال المستفيدين في محاكم الديوان وحضور منسوبيه لمقار العمل

ويأتي هذا الإجراء تماشيًا مع الإجراءات التي أقرتها الجهات المعنية واتباعًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ من أجل ضمان صحة الموظفين والمستفيدين وسلامتهم.