مع انطلاقة العام الدراسي..محافظ طريف يمنع دخول الشاحنات وقت الذروة

حرصًا على سلامة الجميع...وعدا يوم الجمعة والسبت

وجه محافظ طريف بدر بن نجر الصقر، الإدارات الأمنية حيال تنظيم دخول الشاحنات الكبيرة إلى المحافظة والحد من سيرها في الشوارع الرئيسة خلال وقت دخول وخروج طلاب - وطالبات المدارس؛ حرصاً على سلامة الجميع.

ولفت إلى أن يكون توقيت منع الشاحنات من الساعة السادسة صباحًا، حتى الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ومن الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، من كل يوم، عدا يوم الجمعة والسبت، متمنياً التوفيق لأبنائنا وبناتنا في بداية عامهم الدراسي الجديد.