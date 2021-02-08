حاصرتهم مياه الأمطار.. مقتل 24 مغربياً في معمل سري تحت الأرض

عمليات البحث لا تزال مستمرة

‬قُتِلَ 24 شخصاً على الأقل في معمل سري للنسيج في مدينة طنجة بشمال المغرب؛ إثر تسرب مياه الأمطار إليه، اليوم الاثنين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية بطنجة، أن وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت فيلا سكنية عرفت تسربا لمياه الأمطار؛ مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص، كانوا يعملون بداخلها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبينت أن عمليات البحث لا تزال مستمرة لإنقاذ محاصرين محتملين.